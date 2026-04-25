Media: Flick pominie Lewandowskiego. Nie dają szans. To znowu się dzieje

FC Barcelona mogła ucieszyć się z piątkowego potknięcia Realu Madryt (remis 1:1 z Betisem na Estadio La Cartuja), ale sama musi pozostać czujna. W sobotę zagra z Getafe na Coliseum Alfonso Perez, czyli stadionie, gdzie nie wygrała ani razu w ostatnich pięciu wizytach (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Poprzednie zwycięstwo miało miejsce we wrześniu 2019 roku, jeszcze pod wodzą Ernesto Valverde.

Nie jest więc wcale przesądzone, że "Królewscy" stracili w Sewilli dwa punkty w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii, a nie zyskali jeden. Starcia "Dumy Katalonii" z podopiecznymi Jose Bordalasa w ostatnich latach były niezwykle ostre, możemy spodziewać się prowokacji, fauli i gry na czas.

Media mają siedmiu "pewniaków" do wyjściowego składu "Blaugrany". W tym gronie znajdują się Joan Garcia, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Pedri, Fermin Lopez i Ferran Torres. Oznaczałoby to czwarty mecz ligowy z rzędu, w którym Robert Lewandowski zaczyna z ławki rezerwowych. Z Atletico Madryt wszedł na 11 minut, a przeciwko Espanyolowi i Celcie w ogóle nie pojawił się na murawie.

W tym sezonie Primera Division polski napastnik rozegrał 42 procent minut. W 25 meczach uzbierał 12 goli i zanotował dwie asysty. "Mundo Deportivo", "Sport", "Marca" i "As" jasno prognozują dla Polaka rolę zmiennika w sobotę. Decyzja Hansiego Flicka zostanie ogłoszona około godziny 15:00.

Prawdopodobny wydaje się występ Joao Cancelo (choć "Marca" typuje Alejandro Balde), Roony'ego Bardghjiego (na skrzydle lub jako "10", pomija go tylko "Mundo Deportivo") oraz Frenkiego de Jonga (tylko "Sport" zamiast Holendra wybrał Erica Garcię). Niepewność panuje co do Gaviego, Daniego Olmo (w obu przypadkach sytuacja 50/50) oraz Marcusa Rashforda. Wiele zależy od tego, czy Fermin Lopez zostanie ustawiony na swojej nominalnej pozycji ofensywnego pomocnika, czy jako lewoskrzydłowy, czy jako zastępca Lamine'a Yamala na prawym boku.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Getafe:

Joan Garcia - Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Pedri, Frenkie de Jong - Gavi/Olmo, Fermin Lopez - Roony Bardghji, Ferran Torres.

Ferran Torres zanotował w sezonie 2023/24 już cztery trafienia dla Barcelony

