Media: Flick podjął decyzję, ważne wieści dla Polaków. Wiadomo, co z Lewandowskim

W najlepsze trwa piłkarski sezon 2025/2026. Świetnie podczas niego spisuje się FC Barcelona, która przegrała do tej pory tylko jedno spotkanie, z PSG w Lidze Mistrzów. Do tego świetnie wygląda jej sytuacja w LaLidze, gdzie wraz z Realem Madryt walczy o pozycję lidera tabeli.

Po 7. kolejkach na pierwszej lokacie była "Duma Katalonii", która miała jeden punkt przewagi nad drugim Realem. Podczas kolejnej serii gier może jednak dojść do zmiany, bowiem podopieczni Xabiego Alonso zwyciężyli swój mecz z Villarrealem 3:1. Tymczasem Barcelonę czeka wyjazdowe starcie z Sevillą.

Rywalizacja ta z pewnością nie będzie łatwa dla drużyny Hansiego Flicka. Z powodu kontuzji udziału w spotkaniu nie wezmą największe gwiazdy zespołu, Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia czy Gavi. Z tego względu skład Barcelony może wyglądać nieco inaczej, niż w poprzednich spotkaniach.

Hiszpańskie media zgodne ws. Lewadnowskiego. Dostanie szansę

Jak przewidują hiszpańskie media niemiecki szkoleniowiec ma dokonać co najmniej dwóch zmian względem ostatniego meczu z PSG (1:2). Zdaniem "Mundo Deportivo" na lewej obronie Gerarda Martina zastąpi wracający do pełnego zdrowia Alejandro Balde. Do tego miejsce kontuzjowanego Yamala ma przystąpić dla Roberta Lewandowskiego. Wówczas na skrzydło uda się uniwersalny Ferran Torres.

Wyjściowa "11" Barcelony według "Mundo Deportivo": Szczęsny (golkiper) - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde - De Jong, Pedri, Olmo - Torres, Rashford, Lewandowski

Z kolei "AS" w swoich przewidywaniach zmienił aż trzech graczy. Ponownie za Yamala zagra napastnik z Polski, a Martina zastąpi Balde. Do tego Flick ma zdecydować się na dodatkową zmianę w formacji defensywnej. Zamiast Erica Garcii od pierwszej minuty zagrać ma Ronald Araujo.

Wyjściowa "11" Barcelony według "AS": Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, De Jong, Olmo - Torres, Rashford, Lewandowski

Oficjalne składy poznamy około godz. 15:00. Spotkanie Sevilla - FC Barcelona zaplanowane jest na 16:15 w niedzielę. Relację z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

