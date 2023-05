"Początek meczu zapowiadał nieco szczęśliwszy wieczór dla Polaka. Drużyna z trudem go odnajdywała, a gdy już to robiła, to zatrzymywała go ręka bramkarza Aitora Fernandeza. W końcu, gdy już posłał piłkę do siatki, spalony Ferrana unieważnił gola, który przybliżyłby go do zdobycia korony króla strzelców" - czytamy z kolei w "Mundo Deportivo".