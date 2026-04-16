Media: Decyzja podjęta. Już wiadomo, co z przyszłością Lewandowskiego

Decyzja ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego miała zapaść w kwietni i zdaniem "La Vanguardii" została już podjęta.

Według informacji podanych przez Anais Marti polski napastnik po tym sezonie odejdzie z FC Barcelona.

Polski napastnik nie zdecyduje się na przedłużenie umowy, która wygasa po zakończeniu bieżącego sezonu. Do końca kampanii pozostało już tylko siedem spotkań ligi hiszpańskiej. "Duma Katalonii" nie rywalizuje już na innych frontach. Zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i ma bezpieczną, dziewięciopunktową przewagę nad Realem Madryt.

Do tej pory w przestrzeni medialnej nie pojawił się komunikat definitywnie rozstrzygający temat przyszłości Lewandowskiego. Jest to pierwsza tak zdecydowana informacja przekazująca podjętą przez Polaka decyzję. Oficjalne wieści w tej sprawie powinny zostać opublikowane w najbliższym czasie.

Media: Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelona po tym sezonie

Według Martiego priorytetem na lato dla Barcelony będzie pozyskanie Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Ze względów finansowych będzie to wyzwanie bardzo trudne do zrealizowania.

Odejście Roberta Lewandowskiego zwolniłoby dość sporo miejsca w klubowym budżecie przeznaczonym na pensję zawodników. Nie jest tajemnicą, że polski napastnik ma jedne z najwyższych zarobków w zespole.

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelona w 2022 roku. Zdobył z tym klubem dwa mistrzowskie tytuły, a zaraz najprawdopodobniej dołoży trzeci. Do tego: Puchar Króla, trzy Superpuchary Hiszpanii, a indywidualnie Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca LaLiga w sezonie 2022/23.

Nadal nie wiadomo, jaki będzie kolejny klub Roberta Lewandowskiego. W mediach pojawiały się pogłoski o lidze włoskiej (AC Milan lub Juventus), klubach ze Stambułu lub Chicago Fire.

Robert Lewandowski JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News

Robert Lewandowski AFP

