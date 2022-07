To, co wydaje się mieć miejsce w przypadku Roberta Lewandowskiego podczas tej małej próbki trzech ostatnich meczów, to kombinacja pecha, dobrej obrony przeciwników i kilku kiepsko oddanych strzałów. Polak próbuje atakować bramkę przeciwnika za każdym razie, gdy ma okazję w polu karnym. Prawda jest taka, że pole karne zawsze będzie zatłoczone - przeciwnicy lubią tam siedzieć i frustrować Barcelonę. Niekiedy Lewandowskiemu może pomóc bycie nieco bardziej pomysłowym i mniej przewidywalnym przy próbach finiszu

- napisali wprost.