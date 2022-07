Media: Barcelona złożyła kolejną ofertę za Lewandowskiego. 50 mln euro

"FC Barcelona złożyła kolejną ofertę za Lewandowskiego" - poinformował francuski portal "RMC Sport".

"To mogą być ostatnie dni Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Według informacji RMC Sport Barcelona złożyła nową ofertę za napastnika. Propozycja wynosi około 50 mln euro bez uwzględniania premii. To zbliżona oferty do tego, co oczekuje Bayern. Hiszpanie mają nadzieję, że uda im się przekonać niemiecki klub" - dodaje.

Reklama

Nowa oferta Barcelony za Lewandowskiego

Lewandowski dziś od rana przebywa w ośrodku treningowym Bayernu Monachium. Jednak nawet niemieccy dziennikarze, jak Maximilian Koch, uważają, że może być to ostatni trening Lewandowskiego w zespole mistrza Niemiec.

Dotychczasowe oferty "Dumy Katalonii" za Lewandowskiego były pozostawione bez odpowiedzi. Oficjalnie - Bayern wciąż zaprzecza, jakoby rozważał sprzedaż napastnika.

Nieoficjalnie mówi się jednak, że Bawarczycy oczekują właśnie około 50 mln euro. Inną kwestią jest znalezienie następcy dla polskiego napastnika.