Media alarmują ws. długów w firmie Lewandowskiego. Reakcja piłkarza

"Firma Roberta Lewandowskiego ma długi" - informują Paweł Figurski i Jakub Styczyński z portalu zero.pl. Chodzi o powołaną przez piłkarza agencję marketingową Stor9. Według dziennikarzy spółka od wielu miesięcy zalega z terminowym opłacaniem faktur. Nie wiadomo, jaka jest całościowa suma zaległości oraz ile podmiotów wciąż oczekuje na wyrównanie zobowiązań. Zarządzająca biznesem Anna Zielińska potwierdza natomiast, że firma straciła płynność finansową.

Dlaczego? "Marketerzy optymalizują koszty, istotnie wzrasta rola AI szczególnie w produkcji reklamowej, co wpływa na budżety" - tłumaczy Zielińska i zapewnia, że Robert Lewandowski zna sytuację spółki. Przekonuje również, że agencja "nie ucieka od odpowiedzialności", a sprawę "traktuje bardzo poważnie". Należności mają zostać uregulowane.

Z kontrahentami podpisaliśmy jednak ugody i stopniowo spłacamy należności. Normalnie prowadzimy biznes, wyrażamy chęć spłaty i jesteśmy absolutnie fair

Piłkarz reprezentacji Polski i Barcelony miał nie pozostać obojętny na to, co dzieje się w spółce. Wiadomo, kiedy dowiedział się o sprawie i jaki ruch konkretnie wykonał.

Robert Lewandowski zleca kontrolę w spółce. Menedżerka potwierdza

Jagna Gołębiewska, menedżerka ds. komunikacji "Lewego", w imieniu piłkarza odpowiedziała na pytania zero.pl. Potwierdziła, że przed kilkoma miesiącami Robert Lewandowski dowiedział się o sytuacji finansowej Stor9. "Według wiedzy Roberta Lewandowskiego zarząd prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej oraz uregulowanie zobowiązań" - tłumaczy.

Od razu dodaje, że kapitan reprezentacji Polski nie był i nie jest zaangażowany w bieżące zarządzanie spółką, zlecił natomiast kontrolę finansową w firmie, by "rzetelnie ocenić jej stan".

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Stor9, której beneficjentem rzeczywistym jest Robert Lewandowski, została zrejestrowana w kwietniu 2017 roku. Ma siedzibę w Warszawie. Większościowym udziałowcem jest firma 5in9 Global. Należy ona do piłkarza Barcelony. Prezesem zarządu jest jego siostra, Milena Lewandowska-Miros. Pierwszymi klientami Stor9 byli Anna i Robert Lewandowscy. Później podpisano umowy z m.in. kierowcą rajdowym Kubą Przygońskim oraz aktorką Małgorzatą Kożuchowską.

"Lewy" prowadzi dużo biznesów. Powołał dom mediowy RL Media, inwestuje w luksusowe nieruchomości i projekty mieszkaniowe, prowadzi w Warszawie restaurację "NINE'S", jest udziałowcem wielu spółek, realizuje również kontrakty sponsorskie i reklamowe. W 2024 roku tygodnik "Wprost" oszacował jego majątek na kwotę 723 mln zł.

