Media: Alarm w sprawie Lewandowskiego. Polak może odejść z Barcelony

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona obowiązuje do 2026 roku, ale według Enrica Canyellasa polski napastnik może opuścić hiszpański klub już tego lata . Polak wcześniej zadeklarował chęć pozostania w "Dumie Katalonii", ale hiszpański dziennikarz na łamach Twittera podał nowe informacje w tej sprawie.

- W tej chwili w Barcelonie panuje niepokój. Ze środowiska Lewandowskiego wypłynęła seria ruchów i komentarzy. Podobno Polak mógł przyjąć i przedstawić klubowi bardzo ważną ofertę, która nadeszła z Arabii . Barca byłaby chętna do przyjęcia tej propozycji. Kierownictwo sportowe klubu przygotowało plan B, aby zastąpić Lewandowskiego , jeśli jego odejście dojdzie do skutku - napisał Hiszpan.

Lewandowski może odejść? Dziennikarz informuje, że Barcelona już upatrzyła sobie jego następcę

W kolejnym wpisie Canyellas dodał, który piłkarz mógłby zostać sprowadzony w miejsce Roberta Lewandowskiego. To Dusan Vlahović, który obecnie gra w Juventusie. Ten sam dziennikarz łączył serbskiego pomocnika z FC Barcelona już na początku roku. Wtórowało mu wówczas włoskie "Tuttosport". W swoim pierwszym sezonie w stolicy Piemontu piłkarz ten kompletnie się nie sprawdził - mimo to według medialnych doniesień jeszcze niedawno był on celem transferowym i PSG i Bayernu Monachium.