Z Hiszpanii płyną wręcz sensacyjnie brzmiące doniesienia o rewolucyjnym planie Joana Laporty, który miał za cel obrać ściągnięcie do klubu... Erlinga Haalanda. To byłby dość zaskakujący zwrot akcji, wszak norweski piłkarz do tej pory łączony był raczej z przenosinami do Realu Madryt. FC Barcelona miałaby zapłacić za niego prawie 100 milionów euro. Rzecz w tym, że takich pieniędzy na wydanie od ręki w kasie klubu nie ma. Rozwiązaniem miałoby być m.in. sprzedanie Roberta Lewandowskiego.