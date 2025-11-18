Partner merytoryczny: Eleven Sports

Męczarnie Polski na Malcie, Lewandowski napisał do kibiców. Tysiące reakcji

Tomasz Chabiniak

Reprezentacja Polski w poniedziałek przetestowała cierpliwość swoich kibiców. W 84. minucie remisowała z Maltą 2:2 i wydawało się, że wszystkie artykuły ze scenariuszami dotyczącymi rozstawienia w barażach eliminacji mundialu się brutalnie zdezaktualizują. "Biało-Czerwoni" uniknęli jednak zginięcia niejako od własnej broni i uratowali sytuację, wygrali 3:2. W nocy Robert Lewandowski zamieścił post na Instagramie.

Robert Lewandowski i Karol Świderski
Robert Lewandowski i Karol ŚwiderskiMarcin KarczewskiNewspix.pl

Reprezentacja Polski zakończyła rywalizację w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata 2026. W ósmej kolejce pokonała na wyjeździe Maltę 3:2. Gospodarze dwukrotnie doprowadzali do remisu, ale ostatnie słowo należało do Piotra Zielińskiego.

Ważny był też Robert Lewandowski, bo to on otworzył wynik spotkania w 32. minucie, uderzając piłkę głową. Zanotował 37 kontaktów z piłką. Oddał sześć strzałów, choć tylko ten wspomniany był celny, a aż cztery zostały zablokowane. Miał dwa kluczowe podania, wygrał cztery z dziewięciu pojedynków z rywalami.

Robert Lewandowski reaguje po meczu z Maltą. Nocny post na Instagramie

W okolicach północy na koncie instagramowym kapitana kadry pojawił się post, który w pierwszych ośmiu godzinach zebrał 110 tysięcy polubień. Napastnik zwrócił się do fanów, dziękując im za doping.

Mecz wygrany! Dziękujemy za potężne wsparcie z trybun!
Robert Lewandowski

"RL9" zamieścił także tekst przyśpiewki, która krąży po trybunach podczas meczów reprezentacji. To hasło patriotyczne: ""Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, znów bym Tobie, Polsko, oddał życie swe!"".

Post zawiera pięć zdjęć.

Piotr Zieliński strzelił gola na wagę trzech punktów
Reprezentacja

Bohater Polaków nawet się nie hamował. Tego nam zabrakło na Malcie, szczere wyznanie

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski
Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce znajduje się na stadionie, za nim widoczne są trybuny pełne kibiców z biało-czerwonymi flagami. W tle kilku innych członków drużyny oraz przedstawiciele sztabu, wszyscy skoncentrowani na wydarzeniu sportowym.
Robert Lewandowski w reprezentacji PolskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarz w białym stroju z numerem 9 na koszulce bije brawa na stadionie, na tle rozmytej publiczności i jasnych świateł.
Dzień po meczu Polska - Holandia młodzi piłkarze będą biegali po tej samej murawie co Robert LewandowskiArtur KraszewskiNewspix.pl

