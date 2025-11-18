Męczarnie Polski na Malcie, Lewandowski napisał do kibiców. Tysiące reakcji
Reprezentacja Polski w poniedziałek przetestowała cierpliwość swoich kibiców. W 84. minucie remisowała z Maltą 2:2 i wydawało się, że wszystkie artykuły ze scenariuszami dotyczącymi rozstawienia w barażach eliminacji mundialu się brutalnie zdezaktualizują. "Biało-Czerwoni" uniknęli jednak zginięcia niejako od własnej broni i uratowali sytuację, wygrali 3:2. W nocy Robert Lewandowski zamieścił post na Instagramie.
Reprezentacja Polski zakończyła rywalizację w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata 2026. W ósmej kolejce pokonała na wyjeździe Maltę 3:2. Gospodarze dwukrotnie doprowadzali do remisu, ale ostatnie słowo należało do Piotra Zielińskiego.
Ważny był też Robert Lewandowski, bo to on otworzył wynik spotkania w 32. minucie, uderzając piłkę głową. Zanotował 37 kontaktów z piłką. Oddał sześć strzałów, choć tylko ten wspomniany był celny, a aż cztery zostały zablokowane. Miał dwa kluczowe podania, wygrał cztery z dziewięciu pojedynków z rywalami.
Robert Lewandowski reaguje po meczu z Maltą. Nocny post na Instagramie
W okolicach północy na koncie instagramowym kapitana kadry pojawił się post, który w pierwszych ośmiu godzinach zebrał 110 tysięcy polubień. Napastnik zwrócił się do fanów, dziękując im za doping.
Mecz wygrany! Dziękujemy za potężne wsparcie z trybun!
"RL9" zamieścił także tekst przyśpiewki, która krąży po trybunach podczas meczów reprezentacji. To hasło patriotyczne: ""Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, znów bym Tobie, Polsko, oddał życie swe!"".
Post zawiera pięć zdjęć.