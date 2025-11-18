Reprezentacja Polski zakończyła rywalizację w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata 2026. W ósmej kolejce pokonała na wyjeździe Maltę 3:2. Gospodarze dwukrotnie doprowadzali do remisu, ale ostatnie słowo należało do Piotra Zielińskiego.

Ważny był też Robert Lewandowski, bo to on otworzył wynik spotkania w 32. minucie, uderzając piłkę głową. Zanotował 37 kontaktów z piłką. Oddał sześć strzałów, choć tylko ten wspomniany był celny, a aż cztery zostały zablokowane. Miał dwa kluczowe podania, wygrał cztery z dziewięciu pojedynków z rywalami.

Robert Lewandowski reaguje po meczu z Maltą. Nocny post na Instagramie

W okolicach północy na koncie instagramowym kapitana kadry pojawił się post, który w pierwszych ośmiu godzinach zebrał 110 tysięcy polubień. Napastnik zwrócił się do fanów, dziękując im za doping.

Mecz wygrany! Dziękujemy za potężne wsparcie z trybun!

"RL9" zamieścił także tekst przyśpiewki, która krąży po trybunach podczas meczów reprezentacji. To hasło patriotyczne: ""Gdybym jeszcze raz miał urodzić się, znów bym Tobie, Polsko, oddał życie swe!"".

Post zawiera pięć zdjęć.

Rozwiń

TOP 5 najlepszych goli dnia el. mś 2026 (17.11.2026). WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski w reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Dzień po meczu Polska - Holandia młodzi piłkarze będą biegali po tej samej murawie co Robert Lewandowski Artur Kraszewski Newspix.pl