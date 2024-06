Reprezentacja Polski trenowała w Hanowerze już w środę. Wówczas jednak z trybun zawodników dopingował tłum kibiców. W czwartek podopieczni trenera Michała Probierza mogli już liczyć na pełen spokój. Przy murawie mogli znaleźć się - i to tylko w trakcie pierwszych 15 minut treningu - wyłącznie przedstawiciele mediów.

Już przed wyjściem zawodników na boisko, doszło na nim do zaciętej rywalizacji. W szranki stanęli selekcjoner Michał Probierz oraz jego asystent Sebastian Mila. Obaj najpierw walczyli o to, kto trafi w poprzeczkę bramki, a następnie starali się kopnąć piłkę w taki sposób, by futbolówka znalazła się jak najbliższej linii środkowej.