Mecz Lewandowskiego jak horror z happy endem, FC Barcelona górą w hicie

Dobra pierwsza połowa "Lewego" - tyle, że bez puenty

Sobotnie spotkanie miało wiele podtekstów. Najważniejszy z nich dotyczył osoby Nico Williamsa . Gwiazda Euro 2024 była już przecież o krok od transferu do "Blaugrany", ale ostatecznie zdecydował się pozostać w Athletic Club i przejąć koszulkę z numerem 10. Młody skrzydłowy szybko poczuł złość kibiców, którzy każdy jego kontakt z piłką puentowali gwizdami. Od pierwszych minut obserwowaliśmy dobre, intensywne spotkanie. I choć Baskowie potrafili pojawić się na połowie przeciwnika, to jednak FC Barcelona nadawała rytm. Wreszcie, w 24. minucie, udało jej się objąć prowadzenie. Gospodarze wykonywali rzut wolny, a bramkarz "Los Leones" wypiąstkował piłkę przed pole karne. Tam już czyhał Lamine Yamal . 17-latek minął wspomnianego wcześniej Williamsa, po czym oddał mocny strzał. Robert Lewandowski usiłował jeszcze przeciąć tor lotu futbolówki, ale ta ostatecznie otarła się od defensora gości, po czym wpadła do siatki .

To trafienie jeszcze dodało luzu Barcelonie. W dogodnej sytuacji znalazł się Raphinha, a chwilę później Robert Lewandowski w trudnej sytuacji huknął w słupek. Przed przerwą doszło jednak do niecodziennej sytuacji, która ostatecznie wpłynęła na rezultat. Najpierw akcję przeprowadzali piłkarze Athleticu, a Pau Cubarsi powalił na ziemię Alexa Berenguera. W pierwszej chwili arbiter puścił jednak grę, a gospodarze ruszyli do kontry. Tam w pole karne wpadł "Lewy" i również został zatrzymany nieprzepisowo. Sędzia skorzystał z pomocy VAR-u i musiał postępować według chronologii, a zatem podyktował "jedenastkę" dla przyjezdnych z Kraju Basków. Tej okazji nie zmarnował Oihan Sancet i drużyny schodziły do szatni przy rezultacie remisowym.