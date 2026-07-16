Mecz Chicago Fire odwołany. Lewandowski musi czekać na debiut

Korespondencja z Chicago

Mecz miał rozpocząć się o godz. 19.30 czasu miejscowego na Soldier Field. Jeszcze kilka godzin wcześniej klub informował, że przygotowania przebiegają zgodnie z planem, a bramy stadionu zostaną otwarte dla kibiców. Ostatecznie warunki panujące w mieście okazały się jednak zbyt niebezpieczne.

Nad Chicago zawisła potężna chmura dymu pochodzącego z pożarów lasów w Kanadzie. Centrum miasta spowiła gęsta, wyraźnie wyczuwalna mgła. Przebywając na ulicach, można odczuwać pieczenie oczu i gardła, kaszel oraz trudności z oddychaniem. Lokalne władze zalecały mieszkańcom pozostanie w budynkach i ograniczenie do minimum aktywności fizycznej na zewnątrz. Zamykano miejskie baseny i plaże, a kolejne wydarzenia plenerowe były odwoływane.

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Po południu wskaźnik jakości powietrza AQI w Chicago osiągnął poziom 291. Wynik przekraczający 200 oznacza powietrze "bardzo niezdrowe" dla całej populacji, a granica 300 rozpoczyna kategorię "niebezpieczną". Chicago znalazło się wśród miast z najgorszą jakością powietrza na świecie.

W takich warunkach przeprowadzenie zawodowego meczu, wymagającego od piłkarzy intensywnego wysiłku przez 90 minut, stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia zawodników, arbitrów, pracowników stadionu oraz kilkudziesięciu tysięcy kibiców. Organizatorzy nie mogli zagwarantować, że sytuacja do wieczora poprawi się na tyle, aby bezpiecznie rozpocząć spotkanie.

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Odwołanie meczu oznacza, że opóźni się najbardziej wyczekiwane wydarzenie w historii Chicago Fire. Robert Lewandowski miał w spotkaniu z Vancouver po raz pierwszy znaleźć się w kadrze meczowej nowego klubu. Najbardziej prawdopodobny był jego występ po przerwie i symboliczny początek amerykańskiego etapu kariery.

Na Soldier Field sprzedał się niemal komplet dostępnych biletów. Kibice liczyli nie tylko na debiut Lewandowskiego, ale również na jego pierwsze starcie z Thomasem Muellerem, reprezentującym Vancouver Whitecaps. Teraz będą musieli poczekać na nowy termin spotkania.

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