Mecz Barcelony opóźniony, sceny w Santander. Lewandowski i spółka się doczekali

Paweł Czechowski

Czwartkowy wieczór przyniósł kontynuację rywalizacji w ramach 1/8 finału Pucharu Króla - do akcji w tym przypadku ruszyły m.in. ekipy Racingu Santander oraz FC Barcelona, natomiast doszło do tego z... kilkunastominutowym opóźnieniem. W końcu jednak piłkarze doczekali się pierwszego gwizdka, a tuż przed nim doszło do znaczącej sceny - podopieczni Hansiego Flicka zostali uhonorowani jako triumfatorzy Superpucharu Hiszpanii.

Piłkarz w stroju FC Barcelony znajduje się na pierwszym planie, w tle widoczne rozmazane trybuny stadionu, a w okrągłym wstawieniu pokazany jest moment ustawienia zawodników oraz sędziów przed rozpoczęciem meczu piłkarskiego.
FC Barcelona doczekała się szpaleru honorującego jej triumf w Superpucharze Hiszpanii. Robert Lewandowski doświadczył tej sceny jedynie jako widzMaciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images - x.com/carruselGetty Images

11 stycznia, po emocjonującym widowisku, FC Barcelona pokonała 3:2 Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii i tym samym sięgnęła po pierwsze w bieżącej kampanii trofeum (nie licząc w zasadzie towarzyskich rozgrywek Pucharu Gampera).

Po końcowym gwizdku doszło jednak do pewnego zgrzytu - choć gracze "Blaugrany" utworzyli podczas ceremonii dekoracji szpaler dla "Królewskich", to ci nie odwdzięczyli się podobnym gestem, co wywołało lawinę komentarzy. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze...

Wielkie zamieszanie przed meczem Racing - Barcelona. Potem piękny gest gospodarzy

15 stycznia "Barca" podeszła do rywalizacji w 1/8 finału Pucharu Króla, mierząc się na wyjeździe z Racingiem Santander. Nim jednak spotkanie zostało rozpoczęte, pojawiło się sporo zamieszania. Po pierwsze nad Kantabrią przeszły ulewne deszcze, zmieniając nieco warunki, na stadionie. Po drugie zaś mecz rozpoczął się z trwającym mniej więcej kwadrans opóźnieniem, co oficjalnie tłumaczono problemami z procedurami bezpieczeństwa na bramkach wejściowych El Sardinero.

Ostatecznie jednak podopieczni Hansiego Flicka doczekali się nie tylko gry, ale i - nieco wcześniej - szpaleru. Już na dzień przed spotkaniem hiszpańskie media donosiły, że Racing uhonoruje zwycięzców Supercopa - i taki scenariusz faktycznie się spełnił. Piłkarze "Dumy Katalonii" w ramach podziękowania podchodzili bliżej obu stron szpaleru i przybijali piątki z "Los Montaneses".

Lewandowski i Szczęsny usiedli na ławce. Następna szansa na występ od pierwszej minuty za kilka dni

Tę scenę - niestety tylko z ławki - obserwowali Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski, którzy nie otrzymali od Flicka okazji do zaprezentowania się w wyjściowej jedenastce.

Swój kolejny mecz po zmaganiach w Copa del Rey FC Barcelona rozegra 18 stycznia, mierząc się wówczas w Primera Division z Realem Sociedad. Jeśli któryś z Polaków ma wówczas wrócić do wyjściowego składu, to będzie to "Lewy" - trudno bowiem spodziewać się, że menedżer odeśle na ławkę Joana Garcię akurat na ligowe zmagania.

Thriller w meczu Barcelony. Lewandowski posłany w bój. Dwa gole "skasowane"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Mężczyzna w sportowym stroju wykonuje rozgrzewkowe ćwiczenie, unosi nogę wysoko do góry, a na pierwszym planie widoczny jest jasny, neonowy but piłkarski pokryty trawą.
Robert Lewandowski Bradley CollyerEast News
Mężczyzna w sportowej kurtce w barwach FC Barcelony stoi na stadionie, skupiony i poważny, z rozmytym tłem trybun.
Wojciech SzczęsnyJose BretonAFP
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP

