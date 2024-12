Mbappe ruszył w pościg za Lewandowskim. Francuz nie składa broni

Rok później tak dobrze już nie było. "Lewy" w sezonie 2023/2024 zdecydowanie nie prezentował tej dyspozycji, którą zachwycił kibiców "Dumy Katalonii" w swoim debiutanckim sezonie w nowych barwach. Polak poprzednie rozgrywki zakończył z liczbą 19 strzelonych goli, co nie pozwoliło mu na obronienie tytułu Pichichi. Ten trafił do Artema Dovbyka , któremu naliczono 24 bramki. Przed sezonem 2024/2025 w La Liga pojawił się nowy wielki rywal dla Lewandowskiego.

Mbappe z golem przeciwko Gironie. Wyprzedził Viniciusa, goni Lewandowskiego

Po wielu latach oczekiwania do Realu Madryt trafił Kylian Mbappe, który w ostatnich latach bardzo regularnie pokazywał niesamowite strzeleckie umiejętności pod bramką rywali, a dodatkowo w znakomitej formie do sezonu podchodził Vinicius Junior. To ta dwójka miała bić się z Lewandowskim o to prestiżowe wyróżnienie. Rzeczywistość nieco jednak te oczekiwania zweryfikowała, bo Francuz w nowych barwach ma bardzo dużo niespodziewanych problemów ze skutecznością.