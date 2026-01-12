Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mbappe naprawdę to zrobił, Lewandowski nie mógł się spodziewać. Zawrzało po finale

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Podobnie jak przed rokiem, w finale Superpucharu Hiszpanii, w którym nie brakowało emocji i nerwów, zwyciężyła FC Barcelona. Wielu zawodników Realu Madryt na czele z Kylianem Mbappe miało problem z pogodzeniem się z porażką. Francuz zdecydował się jednak pójść o krok dalej, a jego zachowanie odbiło się szerokiem echem na całym świecie. Robert Lewandowski nie mógł spodziewać się, że doświadczony już snajper postąpi w taki niehonorowy sposób.

Po lewej stronie piłkarz w białym stroju sportowym wykonuje gest dłonią, w tle trybuny stadionu. Po prawej stronie piłkarz w koszulce Barcelony z medalem na szyi, trzyma w rękach butelkę z wodą.
Kylian Mbappe i Robert LewandowskiISMAEL ADNAN YAQOOB / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP / IMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Pełen emocji, zwrotów akcji, pięknych bramek, ale też niestety agresji był niedzielny finał Superpucharu Hiszpanii. FC Barcelona obroniła wywalczone przed rokiem trofeum, choć kończyła zawody w osłabieniu po czerwonej kartce dla Frenkiego de Jonga.

Kontrowersje w finale Superpucharu Hiszpanii. FC Barcelona kończyła w dziesiątkę

Arbiter miał wyraźny problem z zarządzaniem atmosferą spotkania, które w drugiej połowie raz za razem było przerywane faulami. Sędzia rzadko sięgał jednak po kartoniki, oszczędzając m.in. przez bardzo długi czas Alvaro Carrerasa. Ostatecznie dzięki trafieniu Raphinhi z 73. minuty to "Duma Katalonii" mogła cieszyć się ze zwycięstwa.

    Dopiero trzy minuty później na boisku zameldował się wracający po kontuzji Kylian Mbappe. Zawodnicy Barcy skutecznie odcinali go jednak od podań, wobec czego nie był on już w stanie odwrócić losów rywalizacji. Nie był niestety jednak również w stanie zaakceptować porażki.

    „Nie zasłużyliśmy na to” – Hansi Flick po zwycięstwie 2:0 nad Espanyolem© 2025 Associated Press

    Brzydkie zachowanie Mbappe po finale. Real Madryt nie zrobił szpaleru

    Po ostatnim gwizdku abritra piłkarze mistrzów Hiszpanii rzucili się sobie w ramiona i celebrowali pierwszy w tym sezonie tytuł. Liczyli, że zgodnie z tradycją, zawodnicy Realu Madryt przygotują im szpaler, honorując w ten sposób zwycięzców. Nic bardziej mylnego.

    Gracze "Królewskich" nie ustawili się, aby docenić triumf "Blaugrany", a według Alfredo Martineza to właśnie Mbappe miał intensywnie gestykulować i odwodzić kolegów z drużyny od tego pomysłu. 

    Takiego zachowania gwiazdy "Los Blancos" z pewnością nie mógł spodziewać się Robert Lewandowski. Szpalery w finałach pucharów, a także przy m.in. celebrowaniu mistrzostwa kraju są w Hiszpanii tradycją. Zachowanie Mbappe w hiszpańkich mediach określono mianem "brzydkiego", a nawet "skandalicznego".

    Z pewnością kontrowersyjna sytuacja z udziałem reprezentanta Francji odbije się jeszcze na relajach pomiędzy Barceloną i Realem Madryt, które w ostatnich latach były wyjątkowo napięte. Nie popsuło to jednak święta, jakim cieszyła się ekipa Hansiego Flicka na King Abdullah Sports City w Jeddah.

    Piłkarz w białym stroju z medalem na szyi stoi na boisku po rozegranym meczu, wokół widoczni są inni zawodnicy drużyny oraz osoby z obsługi technicznej.
    Kylian MbappeJOSE HERNANDEZAFP
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na murawie podczas meczu, jeden z zawodników ubrany w białą koszulkę Realu Madryt, drugi w niebiesko-czerwonym stroju Barcelony, w tle widać kibiców oraz rozmyty stadion.
    Lamine Yamal i Kylian MbappeISMAEL ADNAN YAQOOBAFP
    Trzech piłkarzy w strojach FC Barcelony świętuje zdobycie trofeum, wszyscy mają na szyi medale. Jeden z zawodników trzyma złoty puchar i pokazuje szeroki uśmiech, pozostali są uśmiechnięci i wykonują gesty radości.
    Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha celebrujący triumf w SuperpucharzeNurPhotoGetty Images

