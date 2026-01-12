Pełen emocji, zwrotów akcji, pięknych bramek, ale też niestety agresji był niedzielny finał Superpucharu Hiszpanii. FC Barcelona obroniła wywalczone przed rokiem trofeum, choć kończyła zawody w osłabieniu po czerwonej kartce dla Frenkiego de Jonga.

Kontrowersje w finale Superpucharu Hiszpanii. FC Barcelona kończyła w dziesiątkę

Arbiter miał wyraźny problem z zarządzaniem atmosferą spotkania, które w drugiej połowie raz za razem było przerywane faulami. Sędzia rzadko sięgał jednak po kartoniki, oszczędzając m.in. przez bardzo długi czas Alvaro Carrerasa. Ostatecznie dzięki trafieniu Raphinhi z 73. minuty to "Duma Katalonii" mogła cieszyć się ze zwycięstwa.

Dopiero trzy minuty później na boisku zameldował się wracający po kontuzji Kylian Mbappe. Zawodnicy Barcy skutecznie odcinali go jednak od podań, wobec czego nie był on już w stanie odwrócić losów rywalizacji. Nie był niestety jednak również w stanie zaakceptować porażki.

Brzydkie zachowanie Mbappe po finale. Real Madryt nie zrobił szpaleru

Po ostatnim gwizdku abritra piłkarze mistrzów Hiszpanii rzucili się sobie w ramiona i celebrowali pierwszy w tym sezonie tytuł. Liczyli, że zgodnie z tradycją, zawodnicy Realu Madryt przygotują im szpaler, honorując w ten sposób zwycięzców. Nic bardziej mylnego.

Gracze "Królewskich" nie ustawili się, aby docenić triumf "Blaugrany", a według Alfredo Martineza to właśnie Mbappe miał intensywnie gestykulować i odwodzić kolegów z drużyny od tego pomysłu.

Takiego zachowania gwiazdy "Los Blancos" z pewnością nie mógł spodziewać się Robert Lewandowski. Szpalery w finałach pucharów, a także przy m.in. celebrowaniu mistrzostwa kraju są w Hiszpanii tradycją. Zachowanie Mbappe w hiszpańkich mediach określono mianem "brzydkiego", a nawet "skandalicznego".

Z pewnością kontrowersyjna sytuacja z udziałem reprezentanta Francji odbije się jeszcze na relajach pomiędzy Barceloną i Realem Madryt, które w ostatnich latach były wyjątkowo napięte. Nie popsuło to jednak święta, jakim cieszyła się ekipa Hansiego Flicka na King Abdullah Sports City w Jeddah.

Kylian Mbappe JOSE HERNANDEZ AFP

Lamine Yamal i Kylian Mbappe ISMAEL ADNAN YAQOOB AFP

Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha celebrujący triumf w Superpucharze NurPhoto Getty Images