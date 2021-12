Na gali Złotej Piłki, przyznawanej przez "France Football", Robert Lewandowski został uznany drugim najlepszym piłkarzem 2021 roku. Polak musiał uznać wyższość Lionela Messiego. Argentyńczyk występujący w barwach Paris Saint-Germain wygrał, choć dla wielu ekspertów i kibiców to napastnik Bayernu Monachium był lepszy w ostatnich 12 miesiącach.

Złota Piłka: Robert Lewandowski w krótkiej rozmowie z Leo Messim

Jak się okazuje Lewandowski miał okazję zamienić z Messim kilka słów, choć na przeszkodzie w dłuższej pogawędce stanęła bariera językowa. Jak zdradził Polak w rozmowie ze "Sport Bildem" we wszystkim musiał pomagać inny gracz PSG Kylian Mbappe, który wcielił się w rolę tłumacza.





- Udało się zamienić z Leo tylko kilka słów, bo mój hiszpański nie jest szczególnie dobry. Wyglądało to tak, że ja mówiłem po angielsku, a obecny przy tej rozmowie Kylian Mbappe tłumaczył to Messiemu na hiszpański - powiedział "Lewy".



Wielu kibiców może być zdziwionych, że piłkarzom nie udało się porozmawiać, ale nie od dziś wiadomo, że Messi nie ma szczególnego talentu do języków. Mówi tylko po hiszpańsku, przez co dość rzadko zabiera głos na dużych galach i wydarzeniach, a jeśli już, to zazwyczaj potrzebuje od tego tłumacza. Choć nie zawsze jest nim Mbappe.