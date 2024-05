Mbappe krok od Realu, a tu taka deklaracja Lewandowskiego. Wielkie ostrzeżenie

To była jedna z najdłuższych i najbardziej emocjonujących sag transferowych ostatnich lat - i wygląda na to, że już niebawem znajdzie ona swój kres. O czym mowa? Oczywiście o kwestii odejścia Kyliana Mbappe z drużyny Paris Saint-Germain , które zostało ogłoszone oficjalnie dokładnie 10 maja i o sprawie dalszych kroków w piłkarskiej karierze gwiazdora.

Lewandowski wprost o Mbappe w Realu: Nie ma przed nim strachu, choć to świetny gracz

"To wszystko nie jest jeszcze oficjalne, ale wygląda na to, że wszystkie drogi prowadzą tu do Realu Madryt" - stwierdził "RL9". "Czy czuję strach? Nie, oczywiście, że nie. Jasne, jest niesamowitym zawodnikiem i jeśli przejdzie do Realu, to bardzo wzmocni tę drużynę" - podkreślił napastnik.