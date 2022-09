Mazraoui zatrzymał Lewandowskiego. Teraz otrzyma nagrodę!

We wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów defensywa Bayernu zagrała bardzo solidnie, choć na czyste konto Bawarczyków wpływ miała również nieskuteczność piłkarzy Barcelony. M.in. dwie świetne okazje zmarnował Robert Lewandowski, a w jeszcze lepszych sytuacjach spudłował Pedri.

Duże zasługi w grze obronnej miał również Noussair Mazraoui, który w 21. minucie zastąpił kontuzjowanego Benjamina Pavarda. Marokańczyk zmianą został zaskoczony, ale nie dał się już zaskoczyć na boisku. Bardzo dobrze wywiązał się ze swoich zadań, a jeszcze w pierwszej połowie świetnym wślizgiem zablokował groźne uderzenie Lewandowskiego.

Zdjęcie Noussair Mazraoui / Newspix

- To była dla mnie ważna interwencja. Od tego momentu czułem się świetnie. Cała drużyna spisała się bardzo dobrze, walczyliśmy jako zespół, aby pokonać Barcelonę. To był dobry występ - przyznaje Mazraoui w niemieckich mediach.

To był na razie najlepszy występ Marokańczyka w Bayernie. Mazraoui został kupiony z Ajaksu Amsterdam, ale w pierwszych spotkaniach grał krótko albo wcale. Przeciwko Barcelonie niespełna 25-letni pomocnik spisał się jak stary wyjadacz.

Wygląda na to, że dzięki takiej postawie Mazraoui wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie. Do tej pory wchodził tylko z ławki, ale najbliższe spotkanie ligowe z Augsburgiem ma zacząć od pierwszej minuty. Na konferencji prasowej potwierdził to trener Bawarczyków Julian Nagelsmann.

- Mazraoui z Barceloną spisał się znakomicie. Miał dobre akcje ofensywne, ale też dobrze bronił. Zyskał więcej pewności siebie, więc w najbliższym meczu będzie mógł pokazać na co go stać - podkreśla szkoleniowiec Bayernu.

PJ