Robert Lewandowski w sobotę został samodzielnym rekordzistą wszech czasów Bundesligi, kończąc rozgrywki z dorobkiem 41 goli. Uznany ekspert piłkarski zza naszej zachodniej granicy, Marcel Reif nie ma wątpliwości: tego wyniku nigdy nikomu nie uda się pobić.

Po 33 kolejkach rozgrywek "Lewy" miał na koncie 40 goli - tyle samo, co w swoim najlepszym sezonie legendarny Gerd Mueller. Wieńczące sezon starcie z FC Ausgburg było dla naszego rodaka szansą na to, by stać się samodzielnym rekordzistą. Szansą, którą wykorzystał. Po bramce strzelonej w 90. minucie starcia Lewandowski po raz kolejny napisał historię.

Zdaniem Reifa poprawienie wyniku Muellera to wyczyn wręcz prawdopodobny. - To maksimum, które można osiągnąć. Nigdy się nie powtórzy - powiedział w trakcie podcastu "Reif ist live". Jak dodał, "Lewandowski to absolutnie unikatowy gracz", a jego osiągnięcie jest czymś, co w całym piłkarskim świecie długo odbijać będzie się szerokim echem.



Nasz rodak skompletował 41 trafień w zaledwie 29 występach. Opuścił mecz 6. kolejki przeciwko FC Koeln, a w finałowej fazie rozgrywek - cztery kolejne starcia: z RB Lipsk, Unionem Berlin, Wolsfburgiem i Bayerem Leverkusen.



