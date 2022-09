Mania na punkcie Lewandowskiego trwa! Nagranie robi furorę w sieci

Amanda Gawron Robert Lewandowski

Minęło już kilka miesięcy odkąd Robert Lewandowski dołączył do drużyny Xaviego w Barcelonie. Zachwytów nad Polakiem nie ma jednak końca! 34-latek skradł serca kibiców, którzy zaskakują na każdym kroku. Na Twitterze "Dumy Katalonii" pojawiło się wyjątkowe nagranie od jednego z kibiców. Nie do wiary, co zrobił dla "Lewego"!

Zdjęcie Barcelona opublikowała wyjątkowy filmik jednego z kibiców / Twitter / AFP