Jednym z priorytetów transferowych Manchesteru City tego lata jest sprowadzenie światowej klasy napastnika, który stałby się podporą ofensywy "Obywateli". Od miesięcy klub myślał o sprowadzeniu największej gwiazdy Tottenhamu, Harry'ego Kane'a, który w ostatnim sezonie został królem strzelców ligi, mając 23 gole na swoim koncie.

"The Citizens" mieli oferować londyńczykom nawet 100 mln funtów, ale prezes klubu, Daniel Levy, uparcie stara się o zatrzymanie Kane'a w stolicy Anglii.



Robert Lewandowski nowym celem City

W związku z tym Manchester City skłania się coraz bardziej ku próbie zakontraktowania Roberta Lewandowskiego, który - jak podkreśla "Daily Mail" - byłby "opcją wysokiej jakości". Polak przechodząc do Anglii miałby możliwość znalezienia się ponownie pod opieką Pepa Guardioli - ze szkoleniowcem tym miał już okazję pracować w Bayernie w latach 2014-2016.



Lewandowski, który w ostatnim sezonie pobił rekord goli zdobytych w jednym sezonie Bundesligi (41), to piłkarz, którego chciałby widzieć u siebie w zasadzie każdy wielki, europejski klub. Media niemieckie i hiszpańskie już nieraz wspominały o potencjalnym przejściu "Lewego" do Realu Madryt, jednak w przypadku Polaka do zmiany barw z czerwonych na białe ostatecznie nie doszło.



Manchester City wykorzysta okoliczności związane z kontraktem?

Argumentem pozwalającym myśleć, że Bayern będzie chciał akurat tego lata wypuścić Lewandowskiego jest fakt, że polski snajper ma kontrakt ważny jedynie do 2023 roku, więc w kolejnym letnim okienku transferowym Bawarczycy mogliby przy ewentualnej sprzedaży oczekiwać znacznie mniej okazałych finansowo ofert.

Jak wskazuje "Daily Mail", istotna zdaje się też taktyka stosowana przez nowego trenera monachijczyków, Juliana Nagelsmanna, który niekoniecznie będzie upierać się przy klasycznym ustawieniu z zawodnikiem znajdującym się na "szpicy". Ponadto Bayern miał wykazywać zainteresowanie nowymi napastnikami - prócz Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund obserwowany przez niemiecką ekipę ma być także Cody Gakpo z PSV Eindhoven.



Manchester City to obecny mistrz Anglii. "The Citizens" w ubiegłym sezonie sięgnęli także po Puchar Ligi Angielskiej.

