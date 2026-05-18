Mama Lewandowskiego zareagowała na pożegnanie syna. Wyróżniła się na tle synowej

Iwona Lewandowska stara się towarzyszyć synowi we wszystkich najważniejszych momentach jego kariery. Przyjeżdżała na mecze ligowe, reprezentacyjne i te Ligi Mistrzów. Była nauczycielka wychowania fizycznego ma całkowite prawo być dumna ze swojego syna.

Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną

Mecz z Realem Betis był nie tylko ostatnim meczem sezonu dla Blaugrany, ale również ostatnim spotkaniem w barwach FC Barcelony dla Roberta Lewandowskiego. Polak wyszedł na boisko jako kapitan drużyny, a po wygranym meczu fetował z kolegami, kibicami i współpracownikami.

Na miejscu towarzyszyło mu wielu znanych i lubianych, m.in. Paulina Krupińska z mężem, Sebastianem Karpielem-Bułecką. Oprócz tego nie mogło zabraknąć najbliższych. Żona Lewandowskiego, Anna, wraz z córkami szybko zeszła na murawę. Pojawiła się na niej także mama piłkarza.

Mama Lewandowskiego podsumowała pożegnanie z FC Barceloną

Iwona Lewandowska pojawiła się na murawie w zupełnie innym stroju niż jej synowa. Zamiast koszulki Barcelony założyła jeansowy komplet i koszulę. Później zrobiła sobie sporo wspólnych zdjęć z synem, przyjaciółmi i bliskimi.

"Dla takich chwil warto żyć" - podsumowała mama piłkarza, nawiązując do pięknych obrazków, których doświadczyła na stadionie i wzruszeń, jakich doświadczyła ona, jej syn i cała rodzina. Teraz pozostaje czekać, jaką decyzję ws. swojej kariery podejmie Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC Barcelona

