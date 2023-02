Bycie profesjonalnym piłkarzem, i to jeszcze grającym na światowym poziomie, wiąże się z różnymi wyrzeczeniami i kompromisami. Temat jest gorący i poruszył nawet... Nicole Sochacki-Wójcicką, znaną w sieci jako "Mama Ginekolog". Influencerka przebywa właśnie na zagranicznym wyjeździe narciarskim, który to skłonił ją do pewnych przemyśleń nad losami i kontraktami zawodników z Robertem Lewandowskim na czele. Musiała się wygadać swoim fankom. Co miała do powiedzenia?