Sam przebieg ostatniego spotkania na Stadionie Olimpijskim obfitował w emocje i kontrowersje. Gra gospodarzy posypała się po czerwonej kartce dla Ronalda Araujo w 29. minucie meczu. Potem arbiter podjął jeszcze kilka decyzji kompletnie niezrozumiałych dla Xaviego Hernandeza oraz jego podopiecznych. Po wszystkim trener Barcelony nie krył irytacji. Ruszył do sędziego z pretensjami. Co konkretnie mu powiedział ?

"Nie lubię rozmawiać o sędziach, ale to rzutuje na wynik dwumeczu. Gra w dziesiątkę jest bardzo skomplikowana. Szkoda, że praca wykonana przez cały sezon kończy się w tym miejscu z powodu jednej decyzji. Nie ma sensu rozmawiać o meczu. Sędzia wszystko zniszczył. Chciałbym zagrać jedenastu na jedenastu przeciwko PSG, to wszystko" - dodał.

Zaroiło się od komentarzy pod najnowszym nocnym wpisem Lewandowskiego. Dużo emocji

Pod najnowszym wpisem Lewandowskiego aż roi się od emocjonalnych komentarzy. Wielu kibiców ma dość. Domagają się dla Polaka najsurowszej kary i... jego pożegnania z Barceloną. "Lewy, szanujemy Cię za to, co zrobiłeś, ale teraz jest czas, żeby odejść", "Powinieneś był wykorzystać szansę z pierwszej połowy i rozstrzygnąć mecz. A potem podawać piłkę do innych", "Po prostu odejdź", "Jesteś skończony. Przykro to mówić, lecz taka jest prawda", "Robert, trochę więcej samokrytyki" - piszą rozczarowani internauci.