Mają już dość. Chcą zrobić porządek na pozycji Lewandowskiego. To może skończyć się transferem

W tym momencie FC Barcelona znajduje się w dość niekomfortowej sytuacji. Jej podstawowy napastnik, Robert Lewandowski , ma już 36 lat. I choć dysponuje świetną formą, to klubowi wypadałoby posiadać już dla niego jakąś alternatywę.

Takim piłkarzem miał być Vitor Roque, który kompletnie zawiódł, nim otrzymał poważną szansę i skończył na wypożyczeniu w Betisie Sewilla . Dziennik "Sport" informuje, że Brazylijczyk na pewno nie wróci Do Barcelony.

Sezon prawdy Torresa i Victora. Jeśli zawiodą, klub znajdzie inną alternatywę dla Lewandowskiego

Obecnie zawodnikiem testowanym jako zmiennik Lewandowskiego jest Pau Victor . Piłkarz ten ma przebłyski w grze, ale nie prezentuje jeszcze odpowiedniego poziomu. To samo można powiedzieć o Ferranie Torresie, który w FC Barcelona wciąż jest jedynie "obietnicą".

Jeśli obaj piłkarze nie zaczną bardziej "naciskać" na Roberta Lewandowskiego i nie będą w stanie odciążyć go w obowiązku strzelania goli, podzielą los Vitora Roque i trafią na listę transferową, a FC Barcelona sprowadzi nowego napastnika , który będzie zmiennikiem Polaka.

Mowa o Jonathanie Davidzie z francuskiego Lille. Piłkarz ten niedawno sam zadeklarował, że bardzo chętnie dołączyłby do Barcelony. Umowa Francuza z obecnym klubem wygasa po zakończeniu tego sezonu, więc latem 2025 roku mógłby trafić on do "Dumy Katalonii" nawet za darmo. Jeśli Pau Victor i Ferran Torres nie poprawią swojej gry, możliwe, że klub zdecyduje się właśnie na taką wymianę, aby jak najszybciej odciążyć Polaka.