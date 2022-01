Zagranie Roberta Lewandowskiego z listopadowego meczu Dynamo Kijów - Bayern Monachium rozgrzało kibiców na całym świecie. Polak w spektakularny sposób pokonał bramkarza rywali i trafił na czołówki mediów.

Przepiękny gol Roberta Lewandowskiego pobił świat

Przypomnijmy - "Lewy" pokazał swój kunszt w 14. minucie spotkania. Po zagraniu Benjamina Pavarda futbolówka odbiła się od obrońcy Dynama i leciała idealnie na głowę Polaka. Snajper wybrał jednak inne rozwiązanie, błyskawicznie złożył się do przewrotki i w taki sposób otworzył wynik spotkania.



Zdjęcie z "Lewym" w roli głównej zostało nagrodzone w Niemczech

Tę chwilę uwiecznił Sebastian Widmann. Od ponad 20 lat pracuje on jako niezależny fotograf. Na meczach Bayernu regularnie pojawia się 2009 roku. Na pojedynek do Kijowa wysłała go agencja Getty. Widmann idealnie uchwycił podniebny popis "Lewego".



Swoje zdjęcie zatytułował "Pewnego razu w Kijowie" (dodaliśmy je jako główną ilustrację do tego artykułu - przyp. red.). Jego praca została doceniona przez Kickera i Stowarzyszenie Niemieckich Dziennikarzy Sportowych. Widmann otrzymał nagrodę za zdjęcie roku.



Widmann w rozmowie z Kickerem przyznał, że pogoda w Kijowie nie ułatwiała mu pracy. - Szczerze mówiąc, byłem po prostu szczęśliwy, że mam zdjęcie i że jest ostre mimo padającego śniegu. Jeśli ostrość by się przesunęła, na pierwszym planie mógłby pojawić się płatek śniegu - zdradził 44-latek.