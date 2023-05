Spotkanie z Mallorką było przede wszystkim pożegnaniem ze Spotify Camp Nou. Po zakończeniu sezonu rozpoczną się na nim prace remontowe, które wyraźnie zmienią jego historyczny wygląd. W obecnej formie stadion służył klubowi od 1957 roku. Wokół meczu z pewnością nie zabraknie więc specjalnej otoczki, która ma godnie pożegnać legendarny obiekt. Swoje trzy grosze będą musieli także dorzucić piłkarze, by zakończyć sezon wygraną i dobrym występem. Widać to było także po składzie wystawionym przez Xaviego, który posłał w bój pierwszy garnitur. Robert Lewandowski tym samym dostał szansę, by jeszcze poprawić swój dorobek strzelecki. Przed tym spotkaniem kapitan reprezentacji Polski ma na koncie 23 trafienia.