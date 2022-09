Magiczna podcinka "Lewego". Tak padł gol dla Barcelony!

W pierwszym kwadransie meczu FC Barcelona - FC Sevilla przewaga należała do gospodarzy, którzy częściej tworzyli groźne sytuacje podbramkowe. Kilkakrotnie katalońską ekipę uratował bramkarz Marc-Andre ter Stegen.

Sevilla - Barcelona. "Duma Katalonii" wyszła na prowadzenie w 21. minucie

Barcelonie wystarczył jeden przebłysk by zdobyła bramkę i wyszła na prowadzenie. Kontratak z zaangażowaniem trzech zawodników zakończył się golem Raphinhii, ale poprzedziło go rozegranie Ousmane Dembele i "magiczna" podcinka Roberta Lewandowskiego.

Polak otrzymał podanie w tempo, rozpędzony wpadł w pole karne i mimo wyjścia bramkarza, pierwszy zameldował się przy piłce. Zagrał inteligentnie, podcinając piłkę w kierunku bramki.

Futbolówka została co prawda wybita z linii bramkowej, ale wprost pod nogi Raphinhii, który dobijając do "pustej" otworzył wynik meczu. W jednej z wcześniejszych akcji zachodził wątpliwości co do tego, czy Lewandowski nie był faulowany w polu karnym.