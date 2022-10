Magiczna liczba Złotej Piłki. Robert Lewandowski wciąż ma szansę!

Nagrody wręczono dziś w Paryżu podczas uroczystej gali magazynu France Football. Złotą Piłkę otrzymał napastnik Realu Madryt Karim Benzema, a Robert Lewandowski zajął czwarte miejsce.



Wygrana Francuza potwierdza, że piłkarz do szczytowej formy dochodzi po 30. Benzema 19 grudnia skończy 35 lat, ale pięć wcześniejszych wyróżnień także trafiło do zawodników, którzy przekroczyli już 30. rok życia.

W 2021 r. wyróżniony został Lionel Messi, a rok wcześniej plebiscyt odwołano z powodu pandemii. W 2019 r. także triumfował Argentyńczyk, w 2018 r. Luka Modrić, w 2016 i 2017 r. Cristiano Ronaldo. Wszyscy wówczas mieli już ponad 30 lat, a ostatnim triumfującym, który tej granicy nie przekroczył był Messi. W 2015 r. sięgając po Złotą Piłkę miał 28 lat.

To dobra wiadomość dla Lewandowskiego, który 21 sierpnia skończył 34 lata. Do tego Polak uchodzi za wzór profesjonalizmu, co może zwiastować piłkarską długowieczność.

Robert Lewandowski: Jestem dumny z tej nagrody

Lewandowski miniony sezon indywidualnie miał bardzo udany, bo został królem strzelców Bundesligi i drugim snajperem w Lidze Mistrzów. Polski napastnik otrzymał zresztą nagrodę im. Gerda Mullera dla najlepszego strzelca sezonu 2021/22.

- Jestem dumny z tej nagrody. Gerd był dla mnie wielką inspiracją - podkreślił Lewandowski na scenie. - Dziękuję mojej rodzinie, mojej żonie i dzieciom - zaznaczył "Lewy" i na koniec zwrócił się do polskich fanów w ojczystym języku: - Dziękuję kibicom, którzy wspierają mnie na stadionach, z polskimi flagami.

Polak w plebiscycie Złotej Piłki zajął czwarte miejsce. Pierwszy był wspomniany już Benzema, drugi Sadio Mane, a trzeci Kevin De Bruyne.

- Było trudno, w czasach gdy nie było mnie w reprezentacji, ale zawsze miałem radość z grania w piłkę - przyznał Benzema.

