Krótka radość z bramki Lewandowskiego. Polak może mówić o pechu

Mimo że Lewandowski nie zapisał się w protokole meczowym bramką ani asystą, zdecydowanie może kolejne spotkanie zaliczyć do udanych. Polaka chwalili już w trakcie rywalizacji komentujący to spotkanie Tomasz Ćwiąkała i Michał Mitrut. Co ważne, "Lewy" nie obejrzał żółtej kartki, o co obawiali się kibice. Napastnik jest zagrożony zawieszeniem za kolejną kartkę, a jego brak w zbliżającym się starciu z Athletikiem mógłby być dla "Dumy Katalonii" bolesny.