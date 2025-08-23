Łzy w oczach Lewandowskiego. Tak mówił o zmarłym ojcu. "Zasnął, już się nie obudził"

Tak było, chociażby w 2020 roku, gdy Robert Lewandowski sięgnął po swój pierwszy i jak na razie jedyny puchar Ligi Mistrzów, jeszcze jako gwiazdor Bayernu Monachium. Po wygranym 1:0 meczu z PSG stanął wówczas przed kamerą i nie mogąc powstrzymać łez, zadedykował wywalczone trofeum swoim najbliższym.

Ten puchar na pewno mogę zadedykować oczywiście mojej rodzinie, mojej żonie, moim dzieciom, ale też śp. tacie, który na pewno gdzieś cały czas na mnie patrzy i wierzył we mnie

Co więcej, przed dwoma laty w rozmowie z "Bildem" Robert Lewandowski przyznał, że przed meczami oczyma wyobraźni widzi na trybunach swojego ojca, podziwiającego jego grę.

- Miałem 16 lat, gdy odszedł tata. Od tamtego momentu musiałem sobie ze wszystkim radzić sam, zarówno jako piłkarz, jak i człowiek. Brakowało mi tych rozmów między synem a ojcem. Każdy młody chłopak potrzebuje mieć przy sobie starszego mężczyznę. Są tematy, których nie porusza się z mamą. Często myślę o moim ojcu i zawsze przed meczami wyobrażam sobie, że zajmuje najlepsze miejsce na stadionie i patrzy na mnie - wyznał Robert Lewandowski.

Tak Robert Lewandowski wspomina zmarłego ojca Krzysztofa

Pretekstem do tamtej rozmowy była premiera filmu "Lewandowski - Nieznany", w którym także nie zabrakło wątków związanych z Krzysztofem Lewandowskim. Ujęta w nim została choćby scena z kolacji wigilijnej z 1996 roku, podczas której ojciec złożył młodemu Robertowi życzenia świąteczne, wróżąc mu wielką karierę.

Ja tobie życzę, żebyś grał w piłkę nożną w pierwszej lidze włoskiej, zarabiał super dużo pieniędzy, a na starość będziesz tatusia utrzymywał

Krzysztof Lewandowski sam grał w piłkę, a także był utalentowanym judoką oraz nauczycielem WF-u. Stawiał na wszechstronny rozwój fizyczny swojego syna, dzięki czemu też zbudował solidne podwaliny pod jego przyszłą karierę. Niestety, jego życie zostało nagle przerwane.

W 2005 roku ojciec naszego piłkarza trafił na stół operacyjny po zdiagnozowaniu nowotworu. Zabieg, którego bardzo się bał, zakończył się pomyślnie. Krzysztof Lewandowski zmarł jednak wkrótce po powrocie do domu. Robert Lewandowski wrócił do tamtych tragicznych zdarzeń po kilkunastu latach w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Gdy zmarł, żyliśmy już z Mileną w Warszawie, w mieszkaniu komunalnym, które miało nieco ponad 40 metrów. Rodzice zostali w Lesznie. Dopóki tata uprawiał sport, wyglądał i czuł się super. Choroba mocno go zdołowała, przestał o siebie dbać. Miał problemy z nadciśnieniem, musiał regularnie przyjmować leki. Bardzo bał się operacji, ale w końcu się na nią zdecydował. Gdy wszystko się udało, był tak szczęśliwy, że przeżył, że chyba za bardzo się rozluźnił. Lubił napić się alkoholu, wtedy wypił za dużo. Zapomniał wziąć tabletek. Zasnął, już się nie obudził. Mam nadzieję, że przynajmniej nie cierpiał...

