Łzy po przylocie Lewandowskiego. To była obietnica. Marzenie Mai spełnione

O wspomnianym na wstępie utworze zrobiło się głośno przede wszystkim za sprawą dziewięciodniowego streamu Łatwoganga. Początkowo miał on tylko słuchać utworu autorstwa Bedoesa oraz jedenastoletniej Mai po to, żeby zbierać pieniądze dla Cancer Fighters. Transmisja na żywo rozkręciła się jednak do tego stopnia, że do mieszkania youtubera zaczęły przychodzić sławne osoby. Nie brakowało także połączeń wideo.

I w ten oto sposób spotkanie piłkarskich reprezentantów Polski z podopiecznymi fundacji zapowiedział Jan Bednarek. "Myślę, że dla dzieciaków będzie to delikatna odskocznia i trochę pozytywnych emocji, a tych których nie będą mogli przyjechać, może odwiedzimy z kilkoma chłopakami w szpitalu. Biorę całą organizację na siebie" - wyznał. 28 maja stało się jasne, iż obietnica została spełniona. A do akcji ruszył Robert Lewandowski, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.

Robert Lewandowski spotkał się z podopiecznymi Cancer Fighers. Wzruszająca chwila

Odchodzący z FC Barcelona gwiazdor w towarzystwie Bedoesa oraz Łatwoganga odwiedził walczące z nowotworem dzieci. Wśród nich znajdowała się Maja, której głos zna już prawie cały kraj. Nie brakowało wspólnych rozmów, przybijania piątek oraz wspólnych zdjęć. "Dziś wyjątkowy dzień z podopiecznymi Cancer Fighters. Dzieciaki! Dużo zdrowia, siły i samych pięknych chwil. Jesteście prawdziwymi wojownikami" - napisał Warszawianin na Instagramie, dołączając krótkie wideo.

To nie koniec pięknych chwil dla jedenastolatki. Kolejna wydarzy się w najbliższą niedzielę, tuż przed pierwszym gwizdkiem arbitra meczu Polska - Ukraina. "Dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby Majeczka wyprowadziła Roberta Lewandowskiego na mecz we Wrocławiu. Przez ostatnie 2 tygodnie leżeliśmy w szpitalu, ale córeczka ma w sobie niespożyte siły i energię, czuje się już lepiej. Otrzymaliśmy od naszej fundacji dokumenty potwierdzające, że Majeczka może wyjść na murawę i spełnić swoje marzenie" - powiedziała dla "gazetawroclawska.pl" mama dziewczynki.

