Łzy na Camp Nou. Uczeń Lewandowskiego przemówił po meczu. "Szkoda"

Maciej Brzeziński

To był wzruszający wieczór na Camp Nou. Robert Lewandowski rozegrał ostatnie spotkanie w barwach FC Barcelona na tym stadionie. Przed, w trakcie i po meczu nie brakowało łez. Spora część piłkarzy była poruszona tym, co się wydarzyło. Jednym z nich był Gavi, który wprost powiedział, co sądzi o polskim napastniku.

Lewandowski dla Gaviego jest idolem
Gavi powiedział, co myśli o Lewandowskim

Przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie dobiega końca. Polski napastnik w sobotę ogłosił, że po sezonie rozstaje się z klubem. W niedzielny wieczór na Camp Nou odbył się mecz pomiędzy "Dumą Katalonii", a Realem Betis. To była świetna okazja, aby Lewandowski mógł podziękować kibicom za cztery sezony.

Pożegnanie Lewandowskiego z Camp Nou

Polak rozegrał 85. minut, a po zakończeniu spotkania stanął na murawie z mikrofonem w ręce, by zwrócić się do fanów. - Zawsze będę miał Barcelonę w sercu. Dziękuję wam, kibicom. Raz kibic Barcy, zawsze kibic Barcy - powiedział 37-latek. To był tylko jeden z wielu wzruszających momentów niedzielnego wieczora.

Lewandowski chciał wyjść. I się zaczęło. Tak zachowała się reszta piłkarzy

Lewandowski dla wielu młodych piłkarzy "Blaugrany" był wzorem. Nie ukrywali tego m.in. Lamine Yamal czy Gavi. Ten drugi tuż po meczu powiedział, co myśli na temat Polaka.

Będę bardzo tęsknił za Robertem. Jest jednym z najlepszych napastników w historii. Szkoda, że odchodzi, bo bardzo nam pomógł
mówił wyraźnie wzruszony na kanale Jijantes.

W niedzielny wieczór Barcelona wygrała 3:1, ale wynik zszedł zdecydowanie na drugi plan. Przed "Dumą Katalonii" jeszcze jedno ligowe spotkanie w tym sezonie. W najbliższą sobotę (23 maja) zmierzy się na wyjeździe z Valencią.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
Robert LewandowskiJOAN MONFORTEast News
