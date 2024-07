1. Willa państwa Lewandowskich w dzielnicy Bogenhausen

Emocje powoli opadają i przychodzi zrozumienie jak duża zmiana jest przed naszą rodziną. Jestem wdzięczna za wszystko co spotkało nas w ostatnich latach. Monachium było naszym domem, miejscem w którym urodziły i wychowywały się nasze dziewczynki. Tam nawiązaliśmy wiele przyjaźni i przeżyliśmy wiele wspaniałych momentów. Na pożegnania jeszcze przyjdzie czas, ale wiem, że zawsze będzie to dla nas ważne miejsce i wyjątkowy etap życia. Jednak dom jest tam gdzie jesteśmy razem. Rozpoczynamy nową ekscytującą przygodę

2. Ośrodek treningowy Bayernu Monachium

Warunki do pracy są tam wręcz bajeczne. Ośrodek treningowy rozciąga się na powierzchni 80 000 metrów kwadratowych. Trenerzy oraz zawodnicy mają do dyspozycji pięć boisk z naturalną murawą (dwa z nich są podgrzewane), dwa obiekty ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki plażowej, a także wielofunkcyjną halę. Wszystko zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami, godnymi futbolowego giganta, jakim jest Bayern Monachium.

3. Allianz Arena

4. Marienplatz

Czyli Plac Mariacki. To tutaj bije serce całego miasta, to bowiem centralny punkt na jego mapie, wokół którego znajdują się najważniejsze i najstarsze zabytki. Granice Placu Mariackiego zostały wytyczone jeszcze w XII wieku. Wcześniej nosił on nazwę "Schrannenplatz" czyli "Plac Zbożowy". Został jednak przemianowany na początku XIX wieku. W ten sposób Monachium chciało oddać się w opiekę Maryi Panny, by ta uchroniła mieszkańców przed epidemią cholery.