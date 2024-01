Po sobotniej Gali Mistrzów Sportu dużo powodów do zadowolenia mają kibice polskiej siatkówki - kapituła plebiscytu organizowanego przez "Przegląd Sportowy" i Polsat doceniła sukcesy odnoszone przez męską reprezentację, która otrzymała statuetkę dla drużyny roku . Na scenie pojawili się m.in. Tomasz Fornal, Łukasz Kaczmarek i Norbert Huber, a krótkie przemówienie wygłosił Aleksander Śliwka.

Muszę to powiedzieć. Reprezentujemy tutaj całe środowisko siatkarskie. I w imieniu tego środowiska chcielibyśmy podziękować najlepszym kibicom na świecie, kibicom siatkówki

Nagroda dla trenera roku powędrowała z kolei do Nikoli Grbicia , który poprowadził "Biało-Czerwonych" do triumfów w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy oraz awansu na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Kibice biorący udział w głosowaniu docenili z kolei Śliwkę, który zajął trzecie miejsce w plebiscycie na sportowca roku , ustępując miejsca tylko Bartoszowi Zmarzlikowi i Idze Świątek.