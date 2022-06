Lukaku kontra Lewandowski w wyścigu o Barcelonę. Polak nokautuje rywala

Od dłuższego czasu wiadomo, że Robert Lewandowski jest obecnie dla Barcelony celem numer jeden. Na razie jednak trwa przeciąganie liny w sprawie przyszłości Polaka i nie jest pewne, czy uda mu się w ogóle w najbliższym czasie opuścić Bayern Monachium.

W tej sytuacji znany kataloński dziennik "El Mundo Deportivo" twierdzi, że alternatywą dla "Lewego" mógłby być w przypadku Barcelony Romelu Lukaku. Co ciekawe, na swojej stronie internetowej "El Mundo Deportivo" postanowił zapytać swoich czytelników, kogo woleliby zobaczyć w barwach "Blaugrany". Argumenty za jednym i drugim snajperem przedstawili hiszpańscy dziennikarze: Sergi Sole i Jordi Batalla.

"Lewandowski to przykładny profesjonalista" - pisze pierwszy z nich, przekonując, że to właśnie na Polaka powinna postawić "Barca".

Robert Lewandowski dla Interii: W sytuacji sam na sam rozwiązała mi się sznurówka.

W kontrze do niego staje drugi z redaktorów. "Nie ma wątpliwości, że Lewandowski to jeden z najlepszych napastników świata, ale fakt, że jest już weteranem i jego styl gry sprawiają, że wcale nie byłby najbardziej odpowiednią opcją do wzmocnienia ataku Barcelony" - przekonuje Jordi Batalla.

Dziennikarz stwierdza, że Lukaku jest od Lewandowskiego młodszy i bardziej mobilny. Przyznaje jednak, że nie byłoby wcale łatwo "wyciągnąć" Belga z Chelsea, ze względów finansowych. I to nawet zakładając, że ten rozczarował pod kilkoma względami w ostatnim sezonie.

Hiszpańscy kibice zdecydowali. Lewandowski znokautował Lukaku

Jak się okazało, czytelnicy katalońskiej gazety nie mają wątpliwości, kto byłby większym wzmocnieniem dla Barcelony. W internetowej sondzie na "Lewego" głos oddało blisko 10 tys. czytelników "El Mundo Deportivo". Belg zebrał tylko ponad 3 tysiące głosów, czyli ok. 25 procent. Przynajmniej taki był stan sondy w czwartkowe popołudnie. Prawdziwy nokaut.