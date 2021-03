Z pozoru niewinna "zabawa" Luisa Figo, byłej sławy Realu Madryt i reprezentacji Portugalii, wywołała wielkie poruszenie wśród kibiców futbolu. Były znakomity skrzydłowy i zdobywca Złotej Piłki w 2000 roku wskazał ośmiu obecnie najlepszych piłkarzy świata i w tym gronie nie wymienił Roberta Lewandowskiego.

Czy Robert Lewandowski jest w tej chwili najlepszym piłkarzem świata? Nagroda FIFA The Best 2020 - po odwołaniu Złotej Piłki najważniejsze wyróżnienie w piłce nożnej w minionym roku, zdawałaby się tę kwestię rozstrzygać. Jednak nie brak kibiców, którzy ciągle wyżej, zasadnie lub nie, wyżej stawiają akcje takich gigantów futbolu, jak Lionel Messi oraz Cristiano Ronaldo.

Z kolei na pytanie, czy "Lewy" należy do grona pięciu najlepszych piłkarzy świata, zapewne 99,9 procent ekspertów i fachowców odpowiedziałoby twierdząco.



Właśnie takie, z pozoru niewinne pytanie, otrzymał Luis Figo, wielka sława "galaktycznego" Realu Madryt, wicemistrz Europy z reprezentacją Portugalii i jeden z najlepszych specjalistów swojej generacji. A w 2000 roku laureat Złotej Piłki, gdy w pokonanym polu zostawił takie sławy, jak Zinedine Zidane, czy Andriej Szewczenko.

Zdobywca największych laurów w futbolu klubowym, w wywiadzie dla egipskiej telewizji ONTimeSports został poproszony o wymienienie pięciu najlepszych piłkarzy, jacy w tej chwili biegają po boiskach.

Luis Figo i brak Roberta Lewandowskiego

Co ciekawe, na tak postawione pytanie, sam rozbudował listę do... ośmiu nazwisk. I wymienił: Cristiano Ronaldo, Leo Messiego, Lukę Modricia, Mohameda Salaha, Kyliana Mbappe'a i Neymara. Do swojej listy dodał także napastnika BVB Erlinga Haalanda oraz klubowego kolegę Salaha, Sadio Mane.

Jakim kluczem posługiwał się Figo, że nie wymienił Lewandowskiego, który w minionym sezonie wygrał z Bayernem wszystkie możliwe trofea, a sam śrubuje niemal wszystkie rekordy? To jest pytanie bez gotowej odpowiedzi.



