Na krótko przed meczem Barcelony z Szachtarem Donieck w fazie grupowej Ligi Mistrzów Xavi Hernandez zapewniał , że jego zespół "odrobił pracę domową" i jest gotów potwierdzić to na boisku. Rzeczywistość zweryfikowała jego słowa. "Duma Katalonii" sensacyjnie przegrała 0:1 i utrudniła sobie awans do rundy zasadniczej.

Burza po porażce Barcelony w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski pod pręgierzem krytyki