Iga Świątek zgromadziła najwięcej głosów w pierwszym etapie plebiscytu Interii As Sportu 2023. Wyróżniło ja ponad 93 tysiące kibiców. Na podium znaleźli się jeszcze Bartosz Zmarzlik oraz Wilfredo Leon. W czołowej 16-stce nie ma za to ani jednego piłkarza. Odległe miejsce zajął Robert Lewandowski. Wygląda na to, że polscy kibice mają już serdecznie dość słabych wyników reprezentacji Polski pod batutą "Lewego". Pokazują "czerwoną kartkę" i wysyłają do Michała Probierza i spółki ważny sygnał.