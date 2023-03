Lubański ze słowami krytyki po meczach kadry. Oberwał m.in. Lewandowski

Inauguracja eliminacji do Euro 2024 okazała się dla reprezentacji Polski klapą - w debiucie Fernando Santosa w roli selekcjonera jego podopieczni ulegli 1-3 drużynie Czech, tracąc dwie pierwsze bramki już na samym początku spotkania. Potem los dla "Biało-Czerwonych" na szczęście się odmienił.

27 marca zagrali oni bowiem na PGE Narodowym mecz z Albanią, w którym to zwyciężyli 1-0 po trafieniu Karola Świderskiego. Tym samym mogą z większym optymizmem myśleć o kolejnych starciach w ramach kwalifikacji do ME. Niemniej głosy krytyki pod adresem naszej drużyny narodowej są wciąż wyraźne, a pewne zastrzeżenia wobec poczynań Polaków ma chociażby Włodzimierz Lubański.