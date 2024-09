Lubański o przyszłości Lewandowskiego w kadrze. "Trzeba z tym skończyć"

Włodzimierz Lubański krótko o Robercie Lewandowskim. "Jeśli czuje się na siłach, niech gra jak najdłużej!"

Na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego w kadrze reprezentacji Polski wypowiedział się teraz legendarny polski piłkarz i wieloletni członek drużyny narodowej, Włodzimierz Lubański. Już na samym początku swojej rozmowy z "Faktem" wystosował on ważny apel do wszystkich kibiców.

"Przede wszystkim trzeba skończyć z tym wysyłaniem Roberta Lewandowskiego na emeryturę. Ze spekulacjami: kończy, nie kończy, a jeśli kończy to kiedy. To wie tylko Robert. On najlepiej zna swój organizm. To on czuje, czy jeszcze ma wystarczająco dużo motywacji, ambicji i chęci do gry w reprezentacji Polski. Nikt za niego decyzji nie podejmie. Jeśli czuje się na siłach, niech gra jak najdłużej!" - przyznał.