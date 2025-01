Los Lewandowskiego przesądzony. Barcelona podjęła decyzję, nie będzie odwrotu

FC Barcelona od lat zmaga się z kryzysem finansowym, a jego skutki można było zauważyć m.in. w ostatnich tygodniach. Przez wiele dni trwał serial pod tytułem "rejestracja Olmo i Victora" . Finał sprawy jest korzystny dla klubu z Katalonii i po wielu prawnych bataliach zawodnicy będą mogli zagrać już podczas finału Superpucharu Hiszpanii. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że to nie będzie koniec dobrych informacji dla Blaugrany.

Klub ma wrócić bowiem do zasady 1:1 w finansowym fair play, co dawałoby działaczom pole do popisu. Zwłaszcza na rynku transferowym, bo przy takiej zasadzie Barcelona znów mogłaby wydawać spore pieniądze na nowych zawodników. A nie jest tajemnicą, że kadra potrzebuje wzmocnień, zwłaszcza że klub myśli o zdobywaniu najważniejszych trofeów. Dlatego plan na najbliższe okienka transferowe w Barcelonie jest jasny.