Robert Lewandowski zaliczył świetny debiutancki sezon w Barcelonie i wywalczył prestiżowe Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca La Ligi. Ale to już przeszłość, kibice skupiają się na tym, co dzieje się teraz. A na razie najlepiej nie jest. W bieżących rozgrywkach Polak dwukrotnie wychodził na boisko w pierwszym składzie, lecz w obu meczach nie zachwycił. Nie zdołał ani razu trafić do bramki.



Niektórzy apelują nawet do Xaviego Hernandeza, by posadził "Lewego" na ławce , a w jego miejsce od pierwszej minuty gry wprowadził lepiej dysponowanego Ferrana Torresa.

Lewandowski musi wiedzieć, że grasz tylko wtedy, gdy jesteś wystarczająco dobry, a nie wtedy, gdy masz głośne nazwisko ~ - przekonywał dziennikarz Domagoj Kostanjsak.

Co na to wszystko trener "Dumy Katalonii"? Zdaje się być daleki od wykonywania gwałtownych ruchów. Zauważa problem ze skutecznością "Lewego" , ale chce dać mu jeszcze trochę czasu na rozkręcenie się.

"Lewandowski miał dwie lub trzy klarowne sytuacje, by strzelić gola. W końcu trafi do siatki, potrzebuje tego pierwszego trafienia, jak każdy napastnik. Trzeba być cierpliwym" - mówił na konferencji prasowej po meczu z Cadiz.

Mimo to nad Polakiem zdają się gromadzić ciemne chmury.

Xavi o pierwszym sezonie Roberta Lewandowskiego. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Zimny prysznic dla Roberta Lewandowskiego. "To jego najgorsza passa jako zawodnika Barcelony"

Od tygodni krążą spekulacje, jakoby FC Barcelona przymierzała się do zwiększenia konkurencji w ataku. To dla "Lewego" z jednej strony dobra wiadomość, bowiem dzięki ewentualnemu rywalowi do gry na swojej pozycji może niejako bardziej podnieść sobie poprzeczkę. Gorzej, gdyby mimo wszystko został "wygryziony" z podstawowej "jedenastki".

Według katalońskiego Sportu Joan Laporta i spółka, wiedzeni koniecznością zabezpieczenia skuteczności ataku, czynią starania, by do klubu sprowadzić Joao Feliksa. Sam piłkarz miał wyrazić chęć gry u Xaviego, ale trzeba dograć kwestie formalno-finansowe. Po pierwsze, Barca musi dopiąć sprzedaż Clementa Lengleta do Al-Nassr. Po drugie, należałoby pożegnać się z którymś z ofensywnych zawodników, prawdopodobnie z Ansu Fatim.

Równocześnie hiszpańskie media zdają się lekko podkopywać pozycję Roberta Lewandowskiego. "Marca" rozpisuje się o jego "bramkowej suszy" i o "obniżeniu wyników". Podobno nieskuteczność Polaka siedzi w głowach jego kolegów z zespołu.

Polak wcześniej był gwarantem bramek, ale od dawna nie może się odnaleźć. Wrażenia nie są najlepsze i zespół to zauważa ~ - czytamy.

Wyliczono, że łącznie z końcówką poprzedniego sezony "Lewy" ma na koncie cztery mecze z rzędu bez gola. "To jego najgorsza passa jako zawodnika Barcelony. Łącznie 366 minut bez bramki dla Katalończyków w oficjalnym meczu. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, Xavi bagatelizuje sprawę. Z jego komunikatu wynika, że najważniejsze jest stwarzanie okazji, a gole przyjdą same" - opisują Hiszpanie.

Joao Felix /

Nerwowość Lewandowskiego na boisku? "Wystarczy spojrzeć na niego"

Zauważają, że piłkarz reprezentacji Polski i Barcelony na murawie zdaje się lekko nerwowy i że dość łatwo daje się zneutralizować. "Pomijając liczby, wystarczy spojrzeć na niego podczas meczów, aby zobaczyć, że rywale go neutralizują. (...) W pierwszych spotkaniach widać było, że jest zdenerwowany i nieustannie protestuje przeciwko sędziemu" - wytłumaczono.

Podsumowano, że teraz Lewandowski jest w innej sytuacji niż przed rokiem. Wszystko przez decyzję Osumane'a Dembele o odejściu do PSG. Wcześniej Francuz miał częściowo ściągać z polskiego napastnika presję, teraz ten musi radzić sobie z nią całkowicie sam. "Nie ma obok siebie takiego piłkarza jak Dembele, który zdejmie z niego obronę. Będzie musiał przystosować się do nowej sytuacji... do czasu, aż pojawi się ktoś, kto będzie w stanie mu pomóc" - podsumowano.

Robert Lewandowski / AFP JOSEP LAGO / AFP