Lodowaty prysznic dla Lewandowskiego. Fatalna sytuacja Barcelony w LM [TABELA]

Oprac.: Katarzyna Pociecha Robert Lewandowski

Po porażce 0-1 z Interem Mediolan sytuacja Barcelony nie jest dobra. Drużyna prowadzona przez Xaviego spada na trzecie miejsce w tabeli grupy C, co oznacza, że zajmuje obecnie pozycję niepremiowaną awansem do następnej rundy rozgrywek. Kibice "Dumy Katalonii" są rozczarowani postawą Barcy i Roberta Lewandowskiego, w którym upatrywali gwaranta bramek.

Zdjęcie Robert Lewandowski rozczarował kibiców Barcelony swoją grą w meczu przeciwko Interowi Mediolan w Lidze Mistrzów / David S. Bustamante/Soccrates / Getty Images