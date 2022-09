Tuż po przenosinach do Hiszpanii Robert Lewandowski mówił wprost - bardzo nie chciałby trafić na "Bawarczyków" w fazie grupowej Ligi Mistrzów . "To byłoby dziwne uczucie, komiczne wręcz. Myślę, że za wcześnie, żeby zagrać przeciwko Bayernowi. Dlatego moje życzenie to ominąć kulkę z Bayernem" - opowiadał w rozmowie z "Bild Sport".

Jak wiadomo, spełnił się scenariusz, którego tak bardzo obawiał się "Lewy". Już niebawem, we wtorek 13 września, razem z Barceloną zawita do Monachium, by rozegrać mecz przeciwko swojemu byłemu klubowi.

W Niemczech już przygotowują się na grę przeciwko bramkostrzelnemu napastnikowi. Szczegóły zdradzają zawodnicy.

Koledzy Roberta Lewandowskiego z Bayernu nie mogą doczekać się meczu z Barceloną. Rozpoczęli przygotowania

Lewandowski szybko się rozpędza i ma koncie kilka trafień dla "Dumy Katalonii". Imponująco zaprezentował się zwłaszcza w meczu przeciwko Viktorii Pilzno. Zdobył trzy bramki , czym zachwycił kibiców.

Jego osiągnięcie nie przeszło niezauważenie również w Monachium. Już rozpoczęto przygotowania i próby opracowania takiej taktyki, która powstrzyma "Lewego" i jego "strzeleckie zapędy". Marcel Sabitzer zdradził "Bildowi", że w spotkaniu z Barceloną zapewne nie zabraknie "sprytnych fauli i brudnych zagrań". Dodał coś jeszcze.



Wiadomo, że 'Lewy' ma jakość i strzela gole. Dobrze sobie radził i nadal to robi. Dlatego dostaliśmy ostrzeżenie. Ale chcemy go zatrzymać - stwierdził.

Z kolei Thomas Mueller stwierdził, że z niecierpliwością oczekuje pojedynku. "Naprawdę nie możemy się doczekać starcia – nie tylko z powodu Roberta, ale także dlatego, że zawsze wspaniale jest grać przeciwko Barcelonie. Mecz u siebie w Lidze Mistrzów. A zwłaszcza po starcie obu zespołów, jest to oczywiście spotkanie na szczycie w naszej grupie" - wyjaśnił.

Wyraził też nadzieję, że Lewandowski zostanie dobrze przyjęty przez niemieckich fanów. "'Lewy' wiele dał temu klubowi. Nie wiem, jak zareagują kibice, ale jestem pewien, że kiedy nadejdzie czas, wyrażą swoje emocje. Jako jego były kolega z drużyny, kiedy to razem zdobywaliśmy wspaniałe tytuły, mam nadzieję, że przyjęcie będzie ciepłe. Ale zobaczymy we wtorek" - powiedział.

Piłkarze Bayernu Monachium świetnie znają styl gry Roberta Lewandowskiego. "Wiemy, jakie ma umiejętności"

Tymczasem Manuel Neuer kładzie nacisk na fakt, że on i reszta zespołu doskonale znają styl gry Polaka. "Wszyscy znamy Lewego bardzo dobrze – zwłaszcza z treningów. Wiemy, jakie ma umiejętności. Ale on wie też, że nie jest łatwo grać przeciwko nam" - ostrzegł.

Ręce na pojedynek z Lewandowskim zaciera również Leon Goretzka. "Znamy go z treningów. To nie tak, że wcześniej z nim nie graliśmy. Jest napastnikiem światowej klasy, nie ma co do tego wątpliwości. Nie możemy się doczekać, kiedy go ponownie zobaczymy" - podsumował sprawę.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP JOSEP LAGO / AFP