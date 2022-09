"Lewy" znów doceniony w Hiszpanii! Tym razem otrzyma nagrodę?

Robert Lewandowski przez wiele lat udowadniał, że jest zawodnikiem wręcz skrojonym pod Bundesligę - świadczyły o tym jego kolejne świetne występy zarówno w barwach Borussii Dortmund, jak i Bayernu Monachium. Zmiana kraju po dobrze ponad dekadzie gry była więc poważnym krokiem ze strony piłkarza i niektórzy mogliby pomyśleć, że również ryzykownym.

Kapitan naszej kadry udowodnił jednak już na wstępie, że również i w Primera Division potrafi się bez problemu odnaleźć. Już w pierwszych kilku spotkaniach zaczął strzelać bramki, a jego postępy sprawiły, że został nominowany do nagrody dla piłkarza sierpnia. Ostatecznie jednak to nie do niego trafiło to wyróżnienie.

Zgarnął je zawodnik Realu Betis Borja Iglesias, który również wykazywał się ostatnio dobrą formą strzelecką. 29-latkowi z pewnością nie można odmówić, że jest "na fali", natomiast część kibiców uznała, że na tytuł zdecydowanie bardziej zasłużył "Lewy". Nic jednakże straconego.

Robert Lewandowski piłkarzem miesiąca w Hiszpanii? Jest kolejna nominacja!

Jak poinformowała w środowe popołudnie La Liga, Polak znalazł się również w gronie futbolistów nominowanych do miana gracza września. Oprócz niego wśród pretendentów znaleźli się: Dani Parejo z Villarrealu, Fede Valverde z Realu Madryt, Samu Castillejo z Valencii, Luis Felipe z Realu Betis, Brais Mendez z Realu Sociedad i Nico Williams z Athletiku Bilbao.

Można by pomyśleć, że jeszcze nieco za wcześnie na nominacje, ale prawda jest taka, że Primera Division powróci do gry dokładnie 30 września, kiedy to odbędzie się jeden z meczów siódmej kolejki - wiele więcej w hiszpańskiej ekstraklasie już się więc w bieżącym miesiącu nie wydarzy. Nie pozostaje więc nic innego, jak trzymać kciuki za sukces naszego reprezentanta.

Primera Division. FC Barcelona kolejny mecz zagra dopiero w październiku

FC Barcelona swój następny mecz zagra dokładnie 1 października o godz. 21.00. Rywalem "Blaugrany" - która tym razem zagra na wyjeździe - będzie RCD Mallorca. Ekipa z Balearów jak dotychczas uzbierała osiem punktów i zajmuje 10. miejsce w ligowej tabeli.

