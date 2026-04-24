W polskim Internecie ogromną popularnością cieszy się obecnie dziewięciodniowa transmisja na żywo prowadzona przez Patryka Garkowskiego, znanego jako "Łatwogang". Mający ogromne zasięgi twórca postanowił za jej pośrednictwem wesprzeć fundację "Cancer Fighters", a do jego dzieła dołączyli inni twórcy internetowi czy też gwiazdy polskiego show biznesu na czele z Dodą, pojawiając się na streamie.

I świat sportu nie pozostał obojętny na wyjątkową inicjatywę, która pozwoliła już zebrać ponad 12 mln złotych. A kwota ta wciąż rośnie. Do akcji dołączył także Jan Bednarek, wysyłając wiadomość do Patryka Garkowskiego.

"Tak sobie myślę, że robicie wspaniałą akcję i chciałbym wszystkie dzieci, które oczywiście będą chciały i mogły, zaprosić na najbliższy mecz reprezentacji Polski. Będziemy grać we Wrocławiu i w Warszawie 31 maja i 3 czerwca. Myślę, że dla dzieciaków będzie to delikatna odskocznia i trochę pozytywnych emocji, a tych których nie będą mogli przyjechać, może odwiedzimy z kilkoma chłopakami w szpitalu. Biorę całą organizację na siebie!" - przekazał obrońca reprezentacji Polski.

W transmisji na żywo wystąpił także sam Robert Lewandowski, łącząc się z "Łatwogangiem" oraz obecnym wraz z nim przed kamerą Mikołajem "Bagim" Bagińskim. A ci zagadnęli piłkarza FC Barcelona między innymi o jego najbliższą przyszłość.

Wiesz co... Pogadamy niedługo

Przesłanie złożonej obietnicy błyskawicznie dotarło do Katalonii. Tamtejsze dzienniki zareagowały na wypowiedź "Lewego", poświęcając jej oddzielne artykuły.

Słowa Lewandowskiego dotarły do Hiszpanii. Jest reakcja

- Lewandowski przerywa milczenie na temat zainteresowania z Seria A - obwieszcza "Sport", zaznaczając przy tym, że odpowiedź Polaka była bardzo enigmatyczna.

Tamtejszy dziennikarz Xavier Ortuno podkreśla jednocześnie, że sytuacja Roberta Lewandowskiego uległa ostatnio zmianie. I to radykalnej.

Robert Lewandowski jest w momencie, w którym wkrótce będzie musiał podjąć pewne decyzje. Jego kontrakt z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca 2026 roku, a przyszłość numeru "9" jest obecnie niepewna. Chociaż początkowo jego priorytetem była dalsza gra w Barcelonie, obecne okoliczności i oferty z włoskiej piłki nożnej radykalnie zmieniają sytuację

"Mundo Deportivo" pisze natomiast, że wspomniana wypowiedź Roberta Lewandowskiego pozwoliła mu "przedłużyć napięcie". Polski napastnik nie podał bowiem "żadnych szczegółów, ale jednocześnie otworzył drzwi do dalszych spekulacji na temat decyzji, którą podejmie".

Media na Półwyspie Iberyjskim żywo reagują na kolejne doniesienia dotyczące tego, o czeka Roberta Lewandowskiego. Bo choć w hierarchii Hansiego Flicka 37-latek został ostatnio ograniczony wyłącznie do roli rezerwowego, wciąż mamy do czynienia z niekwestionowaną gwiazdą światowego futbolu i jednym z najlepszych - o ile nie najlepszym - napastników w XXI wieku.

