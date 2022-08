"Lewy" zadomowił się w La Liga! Zobacz klasyfikację strzelców rozgrywek

"Lewy" przez długie lata gry w Bayernie Monachium imponował gigantyczną skutecznością. Jego przenosiny do FC Barcelona rodziły wśród fanów i ekspertów wiele pytań, wśród których najważniejszym było to, dotyczące liczby strzelanych goli. Szybko okazało się, że na boiskach La Liga radzi sobie równie dobrze, co w Bundeslidze.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwa gole Lewandowskiego w meczu Real Sociedad - FC Barcelona. 1-4 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

Robert Lewandowski na czele najskuteczniejszych graczy La Liga

Pierwszy mecz, z Rayo Vallecano zakończył co prawda bez trafienia, lecz dwa kolejne - z Realem Sociedad (4:1) i Realem Valladolid (3:0) były już jego popisami. Strzelił w nich aż cztery bramki i szturmem wdarł się do czołówki najskuteczniejszych graczy ligi.

Polak z aktualnym dorobkiem jest współliderem klasyfikacji strzelców, dzieląc pierwsze miejsce z Borją Iglesiasem z Betisu. Podium uzupełnia Iago Aspas z Celty Vigo (3 bramki).

Najskuteczniejsi strzelcy La Liga w sezonie 2022/23 - czołówka:

1. Robert Lewandowski / Borja Iglesias - 4 gole

3. Iago Aspas - 3 gole

Pełna klasyfikacja strzelców dostępna jest TUTAJ.