"Lewy" wrócił do gry w kuriozalnym meczu! Wielka wpadka Barcelony

FC Barcelona - Espanyol. Kiks Lewandowskiego, Alonso trafia do siatki

A Robert Lewandowski szybko pokazał, jak ważna jest jego obecność w polu karnym rywala... kiksując . Gdy piłka spadła na jego głowę w 7. minucie meczu, Polak najprawdopodobniej bowiem chciał oddać strzał . Wyszło mu jednak dogranie do Andreasa Christensena , który zanotował asystę przy trafieniu Marcosa Alonso . 10 minut później hiszpański defensor mógł mieć na koncie dublet, ale chybił, uderzając po dośrodkowaniu Jordiego Alby.

Groźny strzał w pierwszej połowie oddał jeszcze Raphinha , zwłaszcza że po rykoszecie od obrońcy piłka zmieniła kierunek lotu. Alvaro Fernandez zachował jednak czujność między słupkami, dzięki czemu FC Barcelona schodziła do szatni ze skromnym, jednobramkowym prowadzeniem .

Hiszpanie bali się, że na zamieszanie związane z występem Roberta Lewandowskiego - i to wobec derbowej atmosfery - piłkarze Espanyolu zareagują nadmierną agresją . Tak się jednak nie stało, a mecz toczył się raczej w spokojnej atmosferze. Przynajmniej do czasu.

Co do Roberta Lewandowskiego, to w 56. nasz kadrowicz dobrze pokazał się w polu karnym rywali. Po jego uderzeniu głową piłka minęła jednak bramkę.